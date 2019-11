Deux bières namuroises décrochent une médaille à l'European Beer Challenge

La brasserie de Namur a décroché deux médailles pour la "Houppe" et la "Jambes en l’air" lors de l’European Beer Challenge de Londres.

De l’or pour la "Houppe" et l’argent pour la "Jambes en l’air" respectivement dans les catégories Belgian Ale Triple et Belgian Blonde Ale, c’est la moisson de la brasserie de Namur lors de l’événement londonien. Des centaines de bières internationales ont été analysées par un panel d’experts lors de tests à l’aveugle. La robe, le goût, les arômes sont autant de critères qui ont permis aux deux bières namuroises, parmi d’autres brasseries belges, d’obtenir ces deux médailles : "Cela fait évidemment toujours plaisir. C’est la première fois que nous participons à ce concours et cela nous permet de voir que notre produit est apprécié par un panel plus international qui n’a pas forcément les mêmes goûts et habitudes que localement au niveau namurois et belge, se réjouit François Collard, l’un des patrons de la brasserie de Namur. Nous ne participons pas beaucoup aux concours de manière générale mais ça nous permet de vérifier que nous sommes toujours sur la bonne voie. C’est une reconnaissance même si nous n’avons pas spécialement de développement plus international à ce stade à travers cette récompense".