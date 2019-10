Deux Belges décorés à titre posthume pour avoir caché une femme juive durant la Shoah

Un couple de Belges, Jacques et Marguerite Loontjens, ont été décorés à titre posthume mardi, pour avoir caché une femme juive dans leur maison de Gand durant la Seconde Guerre Mondiale, et lui avoir ainsi permis d'échapper à la Shoah. Ce sont leurs deux filles qui ont reçu leur décoration en leurs noms, à l'ambassade d'Israël en Belgique, à Uccle.

L'ambassadeur d'Israël, Emmanuel Nahshon, a remis mardi après-midi les Marques de Reconnaissance, décernées par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, à deux citoyens belges, Jacques et Marguerite Loontjens. Ces derniers ont ainsi été reconnus "Justes parmi les nations", à titre posthume. Ils avaient, durant la Seconde Guerre Mondiale, caché une femme juive, Sluwa Gus, dans leur maison à Gand.

La reconnaissance a été remise à leurs deux filles, en présence de celle de Sluwa Gus - cette dernière étant également décédée - à l'ambassade d'Israël en Belgique, à Uccle.

"Dans la nuit sombre que fut la Shoah, quelques étoiles ont éclairci ne serait-ce qu'un peu la pénombre. Ce sont les Justes, ceux qui ont fait le choix de la lumière", a déclaré l'ambassade via son compte Twitter. "Jacques et Marguerite Loontjens ont risqué leur propre vie pour en sauver une autre. Leurs actes méritoires sont à jamais gravés dans la pierre de Jérusalem. Jacques et Marguerite sont un exemple moral auquel nous devrions tous aspirer. Nous leur devons notre éternelle gratitude."