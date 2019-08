Deux audits lancés au sein de l'ERIP, l'école de police de Bruxelles

Deux audits vont être lancés pour analyser la situation financière et la situation administrative de l'ERIP, l'Ecole régionale et intercommunale de police de Bruxelles. La décision, prise par le conseil d'administration fin juin, fait suite à la démission récente du directeur général Saad Amrani, annoncée par la RTBF.

Ce départ, aussi inattendu que brutal, a permis de soulever plusieurs problèmes au sein de l'ERIP. Tout d'abord, une gestion à l'ancienne de l'école sans vision à long terme. Ensuite, des soucis administratifs comme l'absence d'un statut pécuniaire (une échelle de barèmes en quelque sorte, afin d'éviter les rémunérations abusives). La mise en place d'un statut pécuniaire fait l'objet d'une demande pressante de l'ONSS (Office national de sécurité sociale).

Deux directeurs qui démissionnent, coup sur coup

Enfin, la greffe de Brusafe. Brusafe est la future école régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et des secours. Elle doit ouvrir fin de cette année, début 2020, sur un site à Bordet et va intégrer l'ERIP mais aussi l'école des pompiers ou encore les formations pour agents de prévention. Hic: Brusafe utilise les moyens matériels et financiers de l'ERIP, parfois sans contrôles. C'est une des raisons de la démission de Saad Amrani, a-t-on appris à bonnes sources. Les mêmes raisons qui ont conduit Nicole Van Noten, qui a précédé Saad Amrani, à quitter le navire peu avant. Deux départs à la tête de l'école, coup sur coup, en quelques mois: il y a malaise souffle-t-on auprès des observateurs du dossier, ce que confirmait en mai dernier le journal Le Soir. La tension entre le pilote du projet Brusafe, Alain Goergen et les deux anciens directeurs était forte. En interne, les deux audits sont donc accueillis avec satisfaction.

Reste que pour Francis Van Den Bossche, le directeur ad interim de l'ERIP, "mener deux audits n'a rien d'inquiétant, ni de paniquant", comme il l'explique à la RTBF. "Comme dans toute bonne société, il est intéressant de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Nous aurons un avis extérieur et nous verrons ce que nous en feront. Il faut également rappeler que ces audits sont lancés à la demande de l'ERIP." L'ERIP doit-elle craindre l'émergence de dysfonctionnements? Les conclusions des audits doivent en tout cas tomber avant la fin de cette année.

Brusafe, l'école de la sécurité et de la prévention

D'ici là, la mise en place de Brusafe se poursuit. Bonne nouvelle: Brusafe a désormais un statut juridique. "Avec Brusafe, il y aura l'opportunité de mutualiser une série d'infrastructures, de matériel, de processus", précise un connaisseur du dossier. "Evidemment, cette mise en place bouscule les différentes écoles concernées. Mais cela doit aller dans le sens de la rentabilité pour chacune."

En l'absence d'un directeur général, l'ERIP est géré temporairement par deux directeurs ad interim, l'un francophone Francis Van Den Bossche, l'autre néerlandophone Rudi Garay. L'appel à candidature pour le poste de directeur général a été lancé. Un nom circule pour reprendre le job: Jacques Gorteman, le chef de corps ad interim de la zone de police de Bruxelles Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe). Celui-ci n'est à la tête de la zone Ouest que depuis début 2018.