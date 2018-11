Deux ans de prison pour un voleur de BD à grande échelle

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut Cédric M., un habitant de Zaventem âgé de 35 ans, à deux ans d'emprisonnement ferme. L'homme était poursuivi pour plusieurs vols commis dans des librairies Club et a été arrêté en mai 2017 dans l'implantation wavrienne de l'enseigne. Il faisait l'objet d'une surveillance particulière, ayant déjà sévi dans plusieurs Club en Wallonie et à Bruxelles. Il avait mis au point une technique lui permettant d'emporter chaque fois plusieurs dizaines d'albums, occasionnant d'importants préjudices.

S'il a été arrêté le 10 mai 2017 à Wavre, le prévenu avait déjà été répéré lors de vols commis en 2015 et 2016 à Vilvorde, Drogenbos, Rixensart où il a commis deux vols sur une seule journée, Tournai ou encore Woluwe-Saint-Lambert. Il se servait d'un grand sac de sport pour transporter son butin. Sa carrure impressionnante lui avait valu le surnom de "Mister T" parmi les employés et les gérants des magasins Club, qui avaient été avertis de sa possible présence dans les rayons, avec comme mot d'ordre de le tenir à l'oeil.

Cédric M. avait déjà été condamné à trois ans d'emprisonnement en 2008. A l'audience du tribunal correctionnel du Brabant wallon où il ne s'est pas présenté, le ministère public a précisé qu'il devrait prochainement comparaître à Malines et à Bruxelles, toujours pour le même type de vol. La peine qui lui a été infligée lundi est conforme aux réquisitions.