Deux ans de prison pour l'ex-professeur de judo qui a abusé de ses élèves

Kris B., un ancien professeur de judo âgé de 40 ans, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à deux ans de prison avec sursis probatoire, pour avoir abusé de plusieurs de ses élèves. Le prévenu avait noué une relation de confiance avec trois adolescentes qu'il entraînait, un lien dont il avait abusé pour les toucher, les embrasser et les caresser.

Une des anciennes élèves avait révélé son histoire fin mai 2017 dans les pages du Standaard. Sous le pseudonyme de "Nele", elle racontait les abus dont elle avait été victime, un témoignage qui faisait partie d'une série de révélations sur les abus sexuels dans le milieu du judo belge.

Nele, âgée désormais de 22 ans, expliquait ainsi qu'elle avait commencé le judo jeune et qu'elle avait pu intégrer la "topsportschool judo", l'école de la fédération flamande de cet art martial, grâce à son entraîneur qui y dispensait des leçons. Elle y a suivi des cours entre 2006 et 2012. A l'âge de 13 ans environ, les abus ont débuté et ont duré quelques années, jusqu'à ce qu'elle y mette un terme. Deux autres filles ont fait des déclarations similaires durant l'enquête.

Kris B. a admis qu'il avait eu une relation avec deux des victimes mais a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions.

Le tribunal a jugé que les faits d'attentat à la pudeur avec violence ou menace étaient avérés. Selon lui, il était clairement question de caresses forcées, d'une contrainte morale exercée par B. et d'un clair déséquilibre des pouvoirs entre le prévenu et ses victimes.