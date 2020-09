Deux animateurs positifs au Covid à Ixelles, 210 enfants de maternelles en quarantaine, et des parents inquiets

210 enfants de deux écoles maternelles d’Ixelles ont été écartés depuis ce lundi matin en raison de cas de Covid chez deux animateurs extra-scolaires. Il s’agit des écoles n°7 et n°8 du Bois de la Cambre. Les deux animateurs concernés s’occupent de l’accueil de la garderie et de la surveillance du temps de midi. “Nous respectons les règles qui nous sont imposées, établies par l'ONE. Le cas est particulier, il concerne des enfants de moins de 6 ans, et on considère que ceux-ci n'ont pas pu tenir la distance physique avec les adultes. c'est pour ça que la mise en quarantaine nous est imposée et a été respectée scrupuleusement“, précise l’échevin ixellois Romain de Reusme (PS).

►►► À lire aussi : Rentrée scolaire : une classe fermera s’il y a deux cas positifs au coronavirus

Les parents des enfants concernés ont tous été appelés dimanche, Les autres ont reçu une lettre comme cette maman qui s'inquiète: "Je crains que dans quelques jours, on ne l'appelle pour me dire que dès le lendemain, mon fils ou ma fille ne pourra pas rentrer en classe le lendemain. Et alors, comment est-ce que je fais pour le travail?"

Les écoles sont en effet toujours ouvertes à l’heure actuelle, avec les enfants qui n’ont eu aucun contact avec les animateurs concernés.