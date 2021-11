Deux anciens élèves de l’IPES Tournai décrochent une médaille au Championnat belge des métiers

Anciens élèves de septième horticulture à l’IPES Tournai, Raphaël Bonchoux et Alexis Rousseau, viennent de décrocher la médaille de bronze parmi les finalistes du Championnat belge des métiers (Startech’sDays). Les deux s’étaient qualifiés en mai dernier lors du Concours du Meilleur Jardinier 2021 à Liège.

Aujourd’hui, Raphaël Bonchoux travaille pour le Domaine de Chercq, quant à Alexis Rousseau, il est indépendant dans le secteur de l’aménagement de parcs et jardins.

Le duo spécialisé dans l’aménagement de parcs et jardins s’est illustré une nouvelle fois les 8 et 9 novembre derniers, c'était à Ciney Expo. Ils étaient coachés par Maryse Deschamps qui enseigne l’horticulture à l’IPES Tournai. Sur deux jours, ils devaient réaliser différents types de terrasses : en pierre bleue, en briques en terre cuite, en dalles alvéolées et en bois. Ils devaient aussi aménager une toiture végétale.

Leurs compétences leur permettront peut-être de rejoindre le Belgian Team pour participer au championnat mondial des métiers (WorldSkills), du 12 au 17 octobre 2022 à Shanghai, en Chine.

Mais pour la composition de l’équipe belge, il faudra attendre une évaluation technique effectuée par les experts qui encadrent les jeunes et une appréciation des "soft skills" (motivation, gestion du stress, volonté et capacité d’apprentissage) des compétiteurs. Il faudra attendre début décembre prochain pour être fixé.