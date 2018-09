Deux-Acren: le groupe des "Nègres" ne sortira pas, par crainte de débordements

Le programme de "la ducasse des Culants" à Deux-Acren (entité de Lessines) est modifié. Le "groupe des Nègres" ne sortira pas ce week-end. Des menaces auraient en effet été proférées.

Un groupe aurait envoyé des courriers menaçants aux hommes politiques de Lessines. Les "Bruxelles Panthères" estiment que le folklore du "groupe des Nègres" (qui fait référence à la période coloniale) est raciste.

En accord avec les autorités, les organisateurs ont préféré annuler la sortie du groupe des "Nègres" pour éviter les débordements.

Dans la DH, Laurent Pevenage, membre du comité organisateur, expliquait récemment qu'"il s’agit de représenter la libération du Congo durant les années 1960. On voit les Noirs sous dominance belge qui reprennent leur indépendance, sous l’œil éloigné du roi Baudouin." Pour lui, cette fête est une manière de “montrer la réalité du comportement des Belges vis-à-vis des Noirs à l’époque, pour les jeunes générations. On veut rappeler que le Roi n’a pas eu une façon correcte de se comporter, et qu’on a aussi des choses à se reprocher."