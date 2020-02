Détournements présumés de subsides au FC Brussels: le parquet classe le dossier

Je suis surpris par ce classement

Toujours est-il que cinq ans après la plainte, le dossier est désormais classé. Impossible à ce stade de connaître les raisons de ce classement. Les différents protagonistes ne sont désormais plus dans le viseur de la justice.

Ahmed El Khannouss, échevin cdH des Sports entre 2012 et 2018, qui avait adressé le dossier au parquet, se dit surpris. "Je suis surpris par ce classement", réagit ce dernier aujourd’hui dans l’opposition communale. "Surpris car il apparaissait clairement que des faits posés par M. Vermeersch étaient particulièrement graves. Je rappelle des fausses factures avaient été produites par rapport à des travaux qui devaient être réalisés et qui ne l’ont pas été ou qui ont été mal réalisés. Exemple avec l’éclairage du terrain C qui a été payé trois fois par le contribuable bruxellois : initialement il devait coûter 270.000 euros pour coûter au final un million d’euros ! Le parquet classe le dossier et cela m’apparaît très grave."

L’humaniste rappelle qu’à la fin de la précédente législature, il avait interpellé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et l’ancien ministre du Budget Guy Vanhengel (Open VLD). "Quand pour toutes subsidiations octroyées par les pouvoirs publics, on constate des dysfonctionnements de la part des structures qui en bénéficient, automatiquement une procédure de récupération est mise en place. Cela n’a jamais été fait par la Région pour M. Vermeersch. Le montant litigieux n’est pas négligeable. Sur le principe, lorsqu’on obtient des subsides publics, nous sommes tenus de respecter un certain nombre de règles en matière de marchés publics, de respect des conventions signés par la Région, la commune et le club. Près de 80% des engagements de M. Vermeersch n’ont pas été respectés. Je suis donc étonné pour ne pas dire choqué par ce classement sans suite."