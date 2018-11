Détournements et fausses inscriptions au Conservatoire de musique de Charleroi

L'information, initialement révélée par nos confrères de La Nouvelle Gazette, nous a été confirmée de bonne source : le directeur du Conservatoire de musique de Charleroi a bien été démis de ses fonctions.

Une enquête de la Fédération Wallonie Bruxelles a établi que l'homme avait falsifié des inscriptions au Conservatoire, mais aussi détourné des fonds à des fins personnelles.

C'est une enquête menée en interne dans les services de la Ville qui a mis la puce à l'oreille quant aux agissements du directeur. La première faute pointée du doigt concerne des inscriptions falsifiées, dans le but d'augmenter la dotation wallonne à l'institution. Cela ne permet pas de détourner de l'argent à des fins privées, mais cela a une vraie incidence sur le fonctionnement général.

Autre grief à l'encontre du fonctionnaire : il aurait également confondu intérêts de la Ville et intérêts personnels. Des irrégularités sont établies : la location de salles via des comptes non officiels, la réparation d'instruments personnels aux frais de la Ville. Il n'en fallait pas plus.

Lors du dernier conseil communal, un vote a sanctionné le fonctionnaire par la démission d'office. Un nouveau directeur sera nommé prochainement.