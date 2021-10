Détournement au CPAS de Tournai : l’affaire remise au 31 mars

La première audience du procès qui concerne le détournement d’argent au CPAS de Tournai a tourné court. L’affaire a été remise à la date du 31 mars 2022, le temps de permettre à tous les avocats de remettre leurs conclusions.

Ce matin, devant le tribunal correctionnel de Tournai, l’avocat du CPAS a déjà expliqué qu’il se constituait partie civile pour un montant de 2,223 millions d’euros.

Pour rappel, ce détournement de fonds avait été mis au jour en 2015. Soupçonnée, la directrice financière du CPAS de Tournai Ariane Ruffelart avait été immédiatement suspendue. Elle avait mis fin à ses jours quelques heures plus tard. Six ans plus tard, son mari Bernard Henno, qui travaillait lui aussi au service financier du CPAS, est poursuivi pour recel.