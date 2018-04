Descente de la Lesse: des portiques de comptage informatisé du nombre de kayaks

La saison du kayak redémarre, ce week-end!

C'est notamment le cas pour la descente de la Lesse. Dans la région de Dinant, deux exploitants s'apprêtent à accueillir chaque jour des centaines de kayakistes... près de 3.000 au total, certains jours de grande affluence! Un plaisir pour les adeptes des sports nautiques. Mais de quoi irriter certains riverains excédés par le bruit et les déchets; ainsi que les naturalistes, soucieux de l'impact négatif sur l'environnement.

Comptage inédit

Pour la première fois, afin d'éviter une fréquentation démesurée et des nuisances trop importantes, la Région wallonne exige de la part des exploitants le contrôle précis du nombre quotidien de kayaks par des portiques de comptage. Deux sites de comptage informatisé sont prévus sur la Lesse, dont un est d'ailleurs en cours d'installation, à Gendron. L'autre, également prévu par la société d'Olivier Pitance (Dinant Evasion), suivra à hauteur de Houyet. Soit juste après les 2 sites d'embarquement des kayakistes.

Un nouveau système qui concernera aussi la société concurrente (Libert), dès l'an prochain, en principe.

Des portiques high-tech

Christian Lusignan est directeur administratif de la société Libert, un loueur autorisé à un maximum de 600 kayaks/jour, sauf pour 20 jours de grande affluence où ce maximum peut atteindre 800 kayaks/jour. "On parle effectivement de portiques de comptage, d'un système de puçage des kayaks (puce électronique), d'un système informatisé pour compter les kayaks. Cela permettra aux agents de la DNF (Département de la Nature et des Forêts-Région wallonne) et au Département des Voies Non navigables de contrôler quel kayak descend, quand, et où il se situe".



Principal loueur de kayaks dans la région de Dinant, Olivier Pitance, a fait l'objet de nombreux recours de la part de naturalistes. Il est le premier à devoir installer des portiques de comptage informatisé, à ses frais. "Cela va me coûter environ 40.000 euros. Nous travaillons avec l'Université de Mons pour mettre au point le système qui sera basé soit sur les puces électroniques (puces RFID) ou les caméras avec détecteurs de mouvement. De toute manière, le système sera opérationnel cette saison-ci. Par ailleurs, le nouveau cadre qui nous est imposé permettra aussi d'identifier et de sanctionner la minorité de clients qui ne respectent pas l'environnement. Certes, de notre côté, nous espérions pouvoir bénéficier d'un permis pour accueillir davantage de clients. Mais l'autorisation actuelle est un bon compromis. Nous pouvons mettre à l'eau chaque jour 1.369 kayaks. Et même 1.825 pendant les 20 jours de grande affluence (contre les 2.200 espérés). Je sais toutefois que cette limitation ne suffira pas pour certains."

Naturalistes déçus

"Je ne sais pas si ces portiques seront efficaces", commente le naturaliste Eric Heymans (association Respect Lesse). "Mais le nombre de kayaks autorisé est encore beaucoup trop grand pour cette rivière et ce site classé Natura 2000. L'impact sur l'environnement est considérable. Au final, les exploitants trop zélés finiront par détruire leur outil de travail... Une rivière que tout le monde devrait respecter".