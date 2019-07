Descente de l'Afsca chez un potier à Bouffioulx : une rencontre entre deux mondes

Après avoir contrôlé le producteur du contenu… deux contrôleurs de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire débarque chez le fabricant de contenants. L’atelier a 200 ans et il fait son âge, explique le potier : "C’est une entreprise très vétuste. Et il y a plein de poussière. C’est normal, dans une poterie. Ils ont été un peu surpris". Ecoutez le reportage audio sur cette rencontre entre deux mondes.

Pour Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l’agence fédérale, l’inspection des contenants fait partie de la sécurité de la chaîne alimentaire, qu’ils soient en plastique ou en terre : "Tout ce qui arrive dans l’assiette du consommateur et même l’assiette en elle-même peut faire l’objet d’un contrôle". C’est ainsi qu’en 2018, l’Afsca a contrôlé 676 entreprises. Sur les 1100 échantillons d’emballages… 98,6% étaient conformes aux normes.

Des pots de fleurs ou des pots à escavèche ? On fait de tout chez Didier Lardinois. - © RTBF - Pierre Wuidart

Dernièrement, des assiettes en provenance de Chine ont ainsi été recalées à la douane. Par contre, l’Afsca dit savoir faire la différence entre une grosse entreprise agroalimentaire et un petit atelier de poterie où l’activité liée à l’alimentation n’est que secondaire. "On ne demande pas la même hygiène chez un potier que dans l’atelier de découpe d’un boucher ou d’un poissonnier".

Denis Ducarme : "C’est la loi"

Contacté par rapport à ce dossier, le ministre de tutelle de l’Afsca, Denis Ducarme, soutient son administration. "C’est la loi. Quand on vend des pots qui contiennent ensuite des aliments, on doit s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour le consommateur. Cela implique un certain nombre de règles à rencontrer".

Et parmi ses règles, le potier doit s’enregistrer auprès de l’Afsca. Et signaler par un autocollant que les pots conviennent pour les aliments.