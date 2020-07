Des wheelings spectaculaires dans les rues de Bruxelles : mais est-ce autorisé ?

La roue avant en l’air, à toute vitesse et en équilibre pendant plusieurs dizaines de mètres. Il en faut de la maîtrise pour ces jeunes bikers qui slaloment entre des voitures en mouvement, des véhicules à l’arrêt et des piétons. Dans cette vidéo tournée à Bruxelles et qui approche les 15.000 vues après une petite semaine, on sent la technique et le sang-froid. L’intitulé parle de lui-même : "Wheelings de fou à Bruxelles".

On doit cette séquence de onze minutes à Tito Bikz, un biker français qui compte 20.000 abonnés sur Youtube et 14.000 sur Instagram. Celui-ci organise régulièrement des "barodes", des balades dans le jargon. Ambiance bon enfant et occasion pour les participants, principalement adolescents, d’essayer de nouvelles figures : à une main, un pied, penché vers l’arrière… Les risques pris sont très grands. Mais les images sont accrocheuses.

Tito Bikz, comme d’autres influenceurs à deux roues, filme ses escapades à la Go Pro pour offrir des plans époustouflants sur les réseaux sociaux. Les barodes des bikers, c’est du savoir-faire et du faire-savoir.