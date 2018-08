Des WC propres au Ronquières Festival

Installée à Gozée, l'entreprise WC Propre fournit des toilettes portables pour divers évènements et notamment pour le festival de Ronquières qui en a réservées plus de 150. En quelques années, cette société créée par Olivier Byl et son épouse Dolores Champenois a connu une croissance fulgurante : l’activité a été lancée en 2010 avec dix cabines et le couple en possède aujourd’hui un millier.

WC Propre a réussi à s’imposer sur le marché en misant sur la propreté et sur une maintenance de qualité. Les cabines sont conçues pour consommer très peu d’eau et fonctionne avec un produit écologique : il dissout en partie les matières organiques qui seront ensuite acheminées vers une station d’épuration .

Après chaque location, les toilettes sont nettoyées et désinfectées en profondeur ; un boulot réalisé en cette période par des étudiants. Durant les vacances, ils sont généralement trois mais pour le festival de Ronquières, douze jobistes ont été engagés.

Les clients les plus exigeants pourront compter sur des modèles VIP mieux équipés que les versions de base avec notamment des planches en inox et un lave main. Comptez pour ce type de modèle environ 180 euros pour un week-end de location.