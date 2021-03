Des vaccins pour des patients de moins de 65 ans à Notre-Dame de Gosselies

Vacciner les personnes à risque mais qui sont trop jeunes pour pouvoir bénéficier de la première vague de vaccination massive, c’est désormais possible pour les hôpitaux wallons.

"Nous avons répondu à la proposition de l’AVIQ, l’Agence pour une Vie de Qualité, explique Sandrine Wustefeld, directrice de la pharmacie de la Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies et une des coordinatrices de la vaccination au sein de l’établissement. L’Agence va nous fournir les doses de vaccins nécessaires pour tous nos patients qui sont en traitement ambulatoire et qui souffrent de maladie chronique. On parle ici de malades qui sont suivis de très près et qui souffrent de diabète, d’insuffisance rénale, d’insuffisance pulmonaire, etc… "

Les médecins de l’hôpital ont dressé une liste de 800 patients potentiels.

"L’idée est de permettre à ces patients âgés de moins de 65 ans, de pouvoir rapidement être vaccinés, poursuit Sandrine Wustefeld. Ils sont considérés comme étant à "haut risque" mais, par contre, ne sont pas concernés par la première vague de vaccination massive des plus de 65 ans. Ils pourront donc, en quelque sorte, bénéficier d’une priorité liée à leur pathologie potentiellement aggravante en cas de contamination."

La vaccination débutera au sein de l’hôpital le 22 mars prochain quand la vaccination du personnel soignant de la clinique sera terminée.

"Inutile de prendre contact avec nous, c’est la clinique qui l’a fait ou va le faire, conclut Sandrine Wustefeld. Une fois sollicité, le patient sera évidemment libre de se faire vacciner ou pas, même si nous nous attendons à une réponse positive massive de la part de nos patients concernés."