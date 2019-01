Des utilitaires sur-mesure pour les besoins des indépendants...et de l'e-commerce

Chaque année impaire, le salon auto/moto/van met à l’honneur les utilitaires légers : fourgonnettes, petits camions et autres véhicules souvent destinés aux professionnels dont le poids ne dépasse pas les trois tonnes et demi. Depuis 2015, ils sont chaque année plus nombreux sur nos routes notamment grâce (ou à cause) du succès de l’e-commerce. L’an passé, 77 936 utilitaires légers ont été immatriculés en Belgique. Des véhicules parfois transformés en véritables petits bureaux.

Le Docteur Virginie Derbaudrenghien - © RTBF Une vétérinaire sur quatre roues Il y a cinq ans, le Docteur Virginie Derbaudrenghien a fait d’un utilitaire son cabinet vétérinaire. Chaque jour, elle sillonne les villes et villages avec son petit camion super équipé. A l’intérieur : des armoires, un frigo, une table de travail, un évier et même une salle d’attente. Quatre mètres de long sur deux mètres et demi de large qu’elle a fait transformer par des professionnels. Sans compter l’achat de l’utilitaire et les meubles vétérinaires, le cabinet mobile a coûté au docteur entre 30.000 et 40.000 euros. "On a travaillé avec des petits plans, des meubles mobiles pour essayer de vraiment optimaliser l’espace. On a absolument voulu limiter le véhicule à un trois tonnes et demi pour pouvoir travailler dessus avec un permis B" explique la vétérinaire.

En 2018, "Cargo Lifting" a transformé 600 "mini-camions" - © RTBF Le mini-camion : le best-seller Il existe chez nous plusieurs entreprises qui transforment les utilitaires légers. "Cargo Lifting", située à Villers-le-Bouillet, en province de Liège, en fait partie. L’an dernier, près de 2300 véhicules sont passés par ce carrossier. Parfois, il s’agit de métamorphoser un coffre en boite à outil géante, frigorifier un van ou équiper d’étagères et de tiroirs un véhicule pour un plombier ou un électricien. Mais ces derniers temps, dans cette société, c’est le "mini-camion" qui cartonne. Il représente plus d’une commande sur quatre. En 2018, "Cargo Lifting" en a transformé 600. Il faut dire que pour ces utilitaires, le passage par un carrossier est obligatoire. Ces véhicules sortent d’usine sur base de "châssis nu". Il faut y ajouter différents éléments pour lui permettre d’être ensuite homologué. "Le constructeur délivre un certificat de conformité incomplet donc impossible pour le client ou le concessionnaire d’immatriculer le véhicule. Les véhicules sont donc orientés sur base du choix du client ou du garage, dans un atelier annexe agréé comme le nôtre qui pourra, après travaux, compléter le certificat" explique Olivier Stankiewicz, l’administrateur de l’entreprise.

Ce type de véhicule a plusieurs avantages. Comme les autres utilitaires légers, il ne nécessite pas de permis camion mais il est très grand et peut aller (presque) partout. - © RTBF Comment expliquer ce succès ? "Aujourd’hui, je pense que le marché e-commerce booste les volumes de vente, parce que quand on est sur internet et que Monsieur regarde des chaussures de sport et Madame une nouvelle robe qui est livrée en 24 heures, ce n’est pas livré par une voiture mais par des véhicules utilitaires comme ceux-ci" affirme l’administrateur de l’entreprise. Ce type de véhicule semble en effet offrir plusieurs avantages : comme les autres utilitaires légers, il ne nécessite pas de permis camion mais il est très grand et peut aller (presque) partout. Son succès, comme celui des autres utilitaires légers, se poursuivra-t-il en 2019? Premiers éléments de réponse après le salon de l'auto.