Des trésors cachés dans les centres de traitement de déchets

Environ 20.000 tonnes de déchets transitent chaque année par l’usine Wilmet. "Ils proviennent d’entreprises, de recyparcs ou de particuliers, explique le patron Benjamin Colas. Notre métier, c’est de trier avant d’envoyer les différents métaux vers les fonderies et les filières de recyclage. Mais sur un plan écologique, l’idéal c’est d’éviter d’arriver jusqu’au recyclage et plutôt de favoriser la récupération, la réparation, la transformation des déchets, pour leur donner une seconde vie. Potentiellement, cela pourrait représenter 15% de l’ensemble des déchets qui transitent par notre usine."

Benjamin Colas, le patron de Wilmet, dans une salle de réunion entièrement aménagée avec des matériaux de récupération - © RTBF- Flou

"Je suis sûr qu’il y aurait moyen de la réparer"

En déambulant au milieu des montagnes de déchets métalliques, on découvre effectivement des trésors. "Regardez ces belles cruches à lait, pointe Arben Osdautaj. C’est un fermier qui les a apportées. Elles ne sont plus conformes aux normes, qui exigent de l’inox. On pourrait les transformer en boîtes aux lettres, non ?" Un peu plus loin, sous un amas de ferraille, il pointe une vieille tondeuse électrique. "Je suis sûr qu’il y aurait moyen de la réparer".

Au début de cette année, le groupe Wilmet a décidé de créer une filiale chargée de développer cette filière d’économie circulaire. "Mais l’idéal, explique Benjamin Colas, ce serait de développer un véritable écopôle autour de notre usine, en attirant plusieurs acteurs de la récupération : donnerie, ressourcerie, artisans, designers, etc."