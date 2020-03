Des travaux sont en cours pour réaménager la Senne

Cette rivière coule essentiellement sous la capitale puisqu'elle a été voûtée au 19ème siècle. L'objectif, ici, est de la découvrir par endroits, via des tronçons à ciel ouvert en quelque sorte.

Où en est le projet ?

600 mètres de rive ont déjà été réaménagés du côté du boulevard Paepsem, à Anderlecht. Désormais, cette parcelle est accessible aux promeneurs.

Dans le nord de Bruxelles, une autre phase est en cours, près du parc Maximilien. Là-aussi, on parle de plusieurs centaines de mètres.

Enfin, dans un troisième temps, des travaux devraient avoir lieu dans le centre-ville.

Coût total estimé de l'opération : 15 millions d'euros.

Quel est le but de la Région ?

Il y a deux objectifs visés par la Région bruxelloise dans ce projet. Le premier, c'est la reconnexion des Bruxellois avec l'eau. Que les habitants puissent retrouver des espaces verts supplémentaires à l'intérieur de la ville. Et puis, il y a cette autre volonté de développer la biodiversité. Et ça, ce sera plutôt dans les parties du cours d'eau qui se trouvent un peu plus à l'extérieur de la ville.

10 des 15 kilomètres de la Senne sont actuellement situés sous la surface de la Région bruxelloise.