Des tracteurs bloquent sept entrées de la RN25

Depuis neuf heure ce matin, des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs sept entrées de la nationale RN25 entre Wavre et Nivelles dans le Brabant wallon. Ils protestent contre un arrêté du ministre Carlo Di Antonio (CDH). Il vise à interdire l’accès aux tracteurs et autres véhicules lents sur cette nationale.

Les agriculteurs, eux, ne l’entendent pas de cette oreille. Selon eux, le détour par les petites routes qu’ils devraient effectuer serait dangereux en raison de l’étroitesse des routes. Il serait aussi plus long et plus coûteux en carburant. C’est pourquoi ils ont entrepris cette action ce matin et ce jusqu’à midi. Ils ont également fixé un ultimatum au ministre Di Antonio. S’il ne fait pas marche arrière avant le 16 août prochain, les agriculteurs sont prêts à se rendre devant le Conseil d’Etat pour tenter de faire annuler l’arrêté du ministre. Ils n’excluent pas d’autres actions.

Selon nos journalistes sur place du côté de Wavre, l’action se passe sereinement. La police est également présente sur place afin de rediriger les automobilistes perdus.