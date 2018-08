Des touristes chinois dorment et font les boutiques à Charleroi

Des touristes chinois qui font les boutiques à Rive gauche, et dorment au Novotel de la place Verte, non vous ne rêvez pas, ça s'appelle : l'effet Air Belgium ! La nouvelle compagnie aérienne, qui propose des vols directs pour Hong-Kong au départ de Charleroi depuis 2 mois, ramène à chaque fois des groupes de touristes asiatiques. Ils atterrissent en fin de journée, font quelques achats au centre commercial, passent leur première nuitée en centre ville, avant de partir faire le tour de l'Europe. C'est la chaîne hôtelière Novotel qui a raflé ce marché en plein essor. Willem Dullemond, le manager du Novotel : "C'est un type de clientèle qui, lorsqu'il voyage, veut des hôtels 4 ou 5 étoiles. Nous sommes le seul 4 étoiles en centre ville. Il y en a un autre près de l'aéroport, mais le nom est moins connu à l'international que celui de Novotel".

Air Belgium travaille avec plusieurs tours opérateurs asiatiques, dont U Tour, le plus important, ce qui remplit régulièrement ses avions, explique Nicolas Boulart, porte-parole de la compagnie. "Début juillet par exemple, un avion est arrivé avec 240 passagers voyageant en groupe. D'autres fois, ça tourne autour de 50 touristes. Ca dépend d'un vol à l'autre. Et puis, il faut aussi compter les bussinessmen. ils sont de plus en plus nombreux, et viennent régulièrement avec leur épouse."

Certains groupes partent directement à Bruxelles, d'autres font étape à Charleroi. Quand ils arrivent, en fin de journée, le centre commercial est encore ouvert. Il n'est pas rare de les voir s'y promener, car les Asiatiques apprécient beaucoup de principe hôtel/commerces. "Ce sont des gens curieux, explique Willem Dullemond. Ils ont envie de découvrir les boutiques. Et souvent, ils vont dévaliser le magasin Léonidas, parce que c'est une marque de chocolats qu'ils connaissent, mais on les retrouve aussi chez Primark, qui n'existe pourtant pas en Chine !".

Ce nouveau secteur est en plein essor : Air Belgium propose désormais 3 vols/semaine vers Hong-Klong, et ce sera bientôt 4 vols/semaine. D'ici peu, la nouvelle compagnie aérienne belge proposera aussi deux destinations en Chine même. "Et ce n'est pas fini, conclut Nicolas Boulart : on parle toujours de la Chine, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi dans notre viseur l'Amérique du Nord !".