Des toits bruxellois peints en blanc pour les isoler contre la chaleur

"D'abord, la chaleur n'abîme pas le toit, donc ça veut dire qu'on doit moins souvent le remplacer. Deuxièmement, il faut moins refroidir la pièce qui se trouve sous le toit. Donc on va consommer moins d'énergie électrique pour refroidir soit par la ventilation, soit par l'air conditionné".

A Bruxelles, c'est le toit du Palais du Midi que la Ville a décidé de peindre en blanc. Les ouvriers ont déjà posé la première couche d'une peinture spéciale: elle est composé de coquilles d'huitres et reflète la lumière. Un fameux bénéfice énergétique selon Benoît Hellings, l'échevin du climat.

Bruxelles compte près de 370 toits publics. La Ville veut les exploiter avec des panneaux solaires, des potagers, des toitures végétales... Ou en les peignant en blanc. La technique est déjà utilisée dans d'autres capitales comme New York.

Le toit du Palais du Midi abrite un complexe sportif. Pour l'isoler de la chaleur, la peinture blanche semblait la solution la plus adaptée. "Ici on est en plein centre-ville, sur un toit qui est très grand mais qui n'est pas très robuste", explique Benoît Hellings. "Et donc il ne se prêtait pas à des panneaux photovoltaïques ou une toiture verte. Il fallait quelque chose de léger".

La cellule énergie de la Ville a déjà pris quelques mesures, qui semblent plutôt encourageantes. La température sur la surface peinte en blanc est presque deux fois moins élevée que sur l'ancien revêtement en roofing noir.