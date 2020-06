Des tests de dépistage du coronavirus pour le personnel de la commune de Saint-Josse

"Dans le cadre de la stratégie de déconfinement opérée par le Conseil national de sécurité et d’une reprise progressive des activités du personnel communal, il est important de veiller à la santé de nos équipes mais aussi à leur bien-être psychologique. Le dépistage débutera mercredi sur base volontaire et selon un ordre de priorité, en commençant par les métiers les plus exposés", a-t-il expliqué.

"Nous estimons que 250 tests de dépistage seront réalisés d’ici la fin du mois de juin et nous en réaliserons déjà 80 mercredi, avec l’appui du Service des ressources humaines et de la médecine du travail", a précisé le bourgmestre.

La priorité pour le test de dépistage sera donnée au personnel ouvrier et administratif de première ligne de la commune, du CPAS et de leurs partenaires. C’est Cohezio, Service Externe de prévention et protection au travail, qui proposera le test. Les prélèvements se feront via un écouvillon dans la gorge ou le nez et les résultats seront obtenus au plus tôt dans les 24 heures.