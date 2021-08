Des tanks et chars d’assaut vont envahir Peissant durant tout ce week-end du 27 août

Plutôt connu comme paisible, le village de Peissant, dans l’entité d’Estinnes, s’attend à connaître l’effervescence durant le week-end qui arrive. Des tanks et des véhicules militaires vont en effet envahir pacifiquement la localité pour le plus grand bonheur des passionnés et des amateurs de reconstitution historique.

Alain Christiaens, aux côtés d’un char Léopard français, qui est exposé depuis quelques jours sur la place de Peissant, nous a expliqué la philosophie de la manifestation et les activités qui sont prévues dans le cadre de "Tanks in town dans la poche de Mons" : "Il y aura pas loin de 200 véhicules blindés vendredi, samedi et dimanche. Vendredi des bourses militaires, le samedi, démonstration des chars entre autres avec baptême en Léopard et en Sherman. Et le dimanche, départ du convoi pour inauguration dans la région française de Cousolre et de Villers-sire-Nicole. Donc il y a à peu près une cinquantaine de blindés qui vont partir dimanche. La plupart des blindés sont équipés de surpatins en caoutchouc et il n’y a donc aucun problème au niveau des voiries. Ils repasseront vers 15h30 sur la place de Peissant où ils seront accueillis par les autorités communales. Peissant faisait partie de la poche de Mons à la libération et, Peissant étant mon village, je trouvais ça sympathique que l’on puisse quand même mettre à l’honneur la libération de mon village en 1945".

"Tanks in town", du vendredi 27 au dimanche 29 août à Peissant.