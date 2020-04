Des "structures intermédiaires" pour décharger les hôpitaux doivent ouvrir ce lundi à Bruxelles

Pour décharger les hôpitaux qui ont fort à faire ces jours-ci, la Région bruxelloise, en collaboration avec l’hôpital Saint-Jean, la fédération des médecins généralistes et Iriscare (l’administration bruxelloise de la santé) va ouvrir en principe lundi des "structures intermédiaires". "Il s’agit de bâtiments capables d’accueillir des personnes qui ne doivent plus être hospitalisées mais qui ne peuvent pas encore rentrer à la maison. Par exemple, parce qu’elles sont un peu désorientées ou qu’elles ont perdu de l’autonomie à la cause du coronavirus. Ces personnes ont donc encore besoin d’un peu d’assistance. Par contre, c’est inutile qu’elles continuent à encombrer les hôpitaux dans la mesure où il y a beaucoup de saturation pour le moment" explique Alain Maron, le ministre bruxellois de la santé.

Trois bâtiments ont d’ores et déjà été identifiés. Un hôtel, et deux maisons de repos actuellement vides. Entre 50 et 100 personnes devraient pouvoir être accueillies. Elles seront prises en charge notamment par la réserve de volontaires (des professionnels de la santé) constituée par Iriscare.

Le dossier est prioritaire. Il doit encore être finalisé ce week-end.