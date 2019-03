Des scan cars et des scan scooters pour contrôler le stationnement à Ixelles

À partir du 1er avril, le stationnement à Ixelles sera géré par l'agence régionale parking.brussels, annonce la commune bruxelloise vendredi dans un communiqué. L'Agence assurera le contrôle en voirie et la gestion des cartes de stationnement, tâches qui étaient respectivement effectuées par la société privée Streeteo, dont la concession arrive à son terme, et le service Population de la commune. Ixelles deviendra également la première commune partenaire de parking.brussels où des scan cars électriques et des scan scooters seront utilisés pour le contrôle du stationnement.

Ixelles devient ainsi la 8e commune de la région à déléguer la gestion de son stationnement à parking.brussels après Berchem-Saint-Agathe, Molenbeek-saint-Jean, Ganshoren, Anderlecht, Forest, Jette et Evere. Pour les habitants, cette reprise de la gestion se fera en douceur et peu de choses changeront au quotidien, assure la commune. Les démarches pour l'acquisition ou le renouvellement d'une carte de dérogation se feront toutefois directement par e-mail via l'adresse ixelles@parking.Brussels, auprès du bureau ixellois de parking.brussels situé rue Lesbroussart, ou auprès de n'importe quel bureau de parking.brussels. Par ailleurs, des scan cars et des scan scooters sillonneront la commune afin de contrôler quelque 1.200 véhicules en stationnement par heure, contre 450 véhicules en moyenne par jour pour un steward affecté à cette tâche, ajoute la commune. Jusqu'à présent, seule la Ville de Bruxelles disposait d'un tel équipement. Selon l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, le parc automobile ixellois comptait 37.641 véhicules en août 2017 (contre 63.789 véhicules en 2005). La commune dispose de 17.805 places de parking en voirie.