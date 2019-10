Des saxophonistes du monde entier rivalisent de virtuosité à Dinant

Le 7ème concours international Adolphe Sax vient de débuter à Dinant. - © Association internationale Adolphe Sax

Concours 2019 de saxophone à Dinant - JT 13h - 29/10/2019 Un peu de musique à présent. Le saxophone, quand on évoque cet instrument, on pense à Dinant. C'est là que son inventeur a vu le jour. Et c'est là qu'un grand concours vient de s'ouvrir avec les meilleurs saxophonistes du monde.