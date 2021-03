Des robots pour apprendre les mathématiques ou le français

A l'école communale de Naast, les élèves apprennent en programmant des robots - © RTBF

Dans la classe de sixième primaire de Madame Manon, les élèves s’affairent autour de petit robots. Pour Maelys et ses copines Alisha et Margot, il faut réussir à faire progresser leur robot dans un parcours d’obstacle. "On essaye de faire un parcours avec le robot. Il doit réussir à zigzaguer entre les livres". Et pour y arriver, il faut passer par la programmation sur une tablette. Il faut alors choisir chacun des mouvements que le robot devra effectuer pour arriver au bout de son parcours. Pour Manon Bouvry, enseignante, il s’agit surtout de travailler en équipe, "Ça permet de développer une compétence primordiale dans l’enseignement à savoir l’autonomie. En fait, là ils ont un défi, ils essayent, ils se trompent et ils recommencent. C’est une autre manière d’apprendre parce qu’ici ils sont acteurs de leurs apprentissages. Ils ne sont pas devant une feuille en train d’écrire".

Cela fait deux ans que Benoit Naveaux propose ces cours de robotique. Et au-delà de l’informatique de base, l’idée c’est de toucher à d’autres matières. "Le dispositif sert à apprendre toutes les compétences du 21e siècle, les compétences numériques. Et on vient intégrer des mathématiques. Ici on a travaillé sur les nombres mais parfois on travaille aussi sur les polygones réguliers donc on vient y ajouter des notions de géométrie". L’idée est donc d’apprendre différemment et en s’amusant. Les élèves apprennent aussi à travailler en équipe tout en tentant de résoudre des problèmes.