Des restaurateurs bruxellois emballent leur établissement pour lui rendre un dernier hommage

Hommage à Christo et Jeanne Claude - © RTBF

De loin, on pourrait croire à des travaux. Mais en s’approchant, un petit écriteau ne laisse planer aucun doute. "On réalise à quel point une chose est importante quand elle n’est plus là" peut-on lire. " L’Osteria, c’est notre monument et nous avons décidé d’emballer notre monument parce que maintenant, c’est vraiment impossible de continuer. Nous avons décidé de déposer le bilan et de faire ce geste ici, en hommage à Christo et Jeanne-Claude" explique Fabio Panchetti, propriétaire du restaurant avec son épouse Barbara Langone.

Elle vit difficilement la fin de cette histoire née il y a 7 ans. "Pour moi, c’est comme la mort d’un grand ami. Et c’est la raison pour laquelle on voulait faire quelque chose pour saluer sa mémoire et montrer l’importance qu’il a eue dans notre vie mais aussi dans la vie de toutes les personnes qui sont passées par ici. Parce que ce n’est pas juste un restaurant. C’est avant tout une grande famille ".

Mais il n’y avait aucune autre issue possible. "Vous savez, malgré le fait que l’on soit fermé, on continue à payer le loyer, l’électricité, l’eau, le fond de l’horeca etc. Et c’est vraiment impossible. Si on n’abandonnait pas maintenant, on aurait eu la tête sous l’eau définitivement" précise Fabio.

Trop peu d’aides, trop tard

Jusqu’ici, Fabio et Barbara ont touché 7000 euros. Les nouvelles aides régionales attendues ce jeudi arrivent trop tard. " Beaucoup trop tard " se désole Barbara. Et pourtant avant la crise, le restaurant se portait bien. Selon ses propriétaires, l’établissement générait environ 400.000 euros de chiffre d’affaires par an et dégageait un bénéfice d’environ 50.000 euros.

L’Osteria Agricola Toscana n’est pas le seul restaurant à avoir mis la clé sous le paillasson dans ce quartier déserté depuis un an par tous les travailleurs des institutions européennes. Et ils ne sont pas près de revenir. Le télétravail risque d’être encore la norme pendant de longs mois encore.