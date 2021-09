Des radars acoustiques pour mesurer la pollution sonore bientôt installés en Wallonie et à Bruxelles

Certains citoyens sont soumis aux nuisances sonores de la circulation routière et s’en plaignent. Ils sont ainsi plus de deux millions à en subir les néfastes effets. Les régions bruxelloise et wallonne comptent bien lutter contre cette pollution sonore et des radars antibruit pourraient bientôt voir le jour aux endroits les plus exposés.



Le radar détecterait les véhicules les plus bruyants, ce qui fait bondir les amateurs de belle mécanique. Mais le bruit peut avoir de grandes conséquences sur la santé. D’autant plus que dans les centres urbains, il n’y a pas que des automobilistes responsables. Trafiquer son moteur ou son pot d’échappement pour faire du bruit, c’est une pratique connue.



En France, un radar, dit "radar méduse" et permettant de "flasher" les véhicules trop bruyants est en phase de test. La Région wallonne et la Région bruxelloise aimeraient emboîter le pas et ces radars destinés à mesurer le bruit vont bientôt être testés à Bruxelles et en Wallonie.