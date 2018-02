Des quais de la gare de Namur présentent un réel danger de glissade près des voies

Plusieurs quais de la Gare de Namur sont en piteux état.

A certains endroits, le revêtement antidérapant s'est décollé du sol, juste à côté des voies. L'ancien carrelage est apparent. Il est assez glissant. Un problème aggravé par des infiltrations d'eau au niveau du plafond. Des infiltrations qui rendent le sol encore plus glissant par endroits. Surtout aux quais 6 et 7.

Face à ce réel danger, des voyageurs parlent d'une gare indigne de la capitale wallonne. "On pourrait facilement se prendre les pieds dans un bout de revêtement de sol qui s'est décollé", affirme Marc Deheneffe, usager (et par ailleurs conseiller communal). "C'est vraiment dangereux et cela donne une image indigne de la gare de la capitale wallonne."



La SNCB réagit

"Nous sommes conscients du problème", répond Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "La sécurité des voyageurs est une priorité. Nous avons donc prévu un budget et un cahier des charges pour réaliser des travaux de réparation. Nous espérons les entamer le plus vite possible." Quant aux infiltrations d'eau, elles proviennent de la dalle supérieure. "Un chantier est en cours au-dessus des quais, pour la gare multimodale où s'arrêtent les bus. Pour ces travaux, les ouvriers ont dû forer dans la couche d'étanchéité. D'où les infiltrations". Là aussi, des travaux sont prévus pour rétablir l'étanchéité de la dalle supérieure.