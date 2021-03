Des propriétaires bruxellois devant la justice contre le moratoire sur les expulsions domicilaires

Ils sont six propriétaires et ils ont décidé de se réunir pour porter plainte contre le moratoire sur les expulsions. L’audience est prévue ce mercredi matin devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Depuis un an, en effet, les occupants d’un logement ne peuvent plus être expulsés en Région Bruxelloise. L’objectif de la démarche du moratoire est de protéger les plus faibles en cette période de crise. Pourtant, sans moyens possibles pour expulser leur locataire mauvais payeur, certains propriétaires se retrouvent à leur tour dans les embarras financiers.

C’est le cas de Liliane, une retraitée de 70 ans. En 2018, pour avoir un revenu complémentaire à sa pension, elle achète un appartement à Schaerbeek destiné à la location. Les problèmes arrivent très vite. "On a acheté l’appartement avec le locataire dedans. Par la suite, on a appris qu’il sous-louait des chambres qui ne peuvent en réalité pas être qualifiées de chambre et depuis janvier, il ne paye plus rien. Aujourd’hui, on se retrouve avec un déficit d’environ 7000 euros", explique le mari de cette dame. La propriétaire excédée voudrait pouvoir expulser ce mauvais payeur. L’année dernière, le tribunal lui donne raison et l’occupant devait être expulsé avec l'intervention d’un huissier de justice. Mais moratoire oblige, les expulsions planifiées sont progressivement reportées puis annulées. "Je vois un lien de cause à effet entre ce moratoire pour lequel on fait beaucoup de publicité et entre le fait que notre locataire ne paye plus rien. Nous ne sommes pas banqueroute, mais on doit se serrer la ceinture", conclut-il.

Ce moratoire est illégal

"Il faut supprimer ce moratoire, il est illégal", entame révolté Eric Mathay, le président de l’antenne régionale bruxelloise du Syndicat National des Propriétaires. "Le droit de propriété – qui est un droit fondamental – est ici violé d’une manière flagrante. Il y a des propriétaires qui ne peuvent pas récupérer leur bien, même pour l’occuper soi-même. Le gouvernement bruxellois ne fait rien pour ces personnes", tient à préciser Eric Mathay.

Le syndicat des propriétaires a réuni six propriétaires qui se sentent lésés par le moratoire. Ils voudraient, par cette action devant le tribunal de première instance, la reconnaissance par le juge de l’illégalité de la mesure.

À savoir que pour le moment, le moratoire anti-expulsion a été prolongé en Région bruxelloise jusqu’au 31 mars.