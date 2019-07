Des projets pilotes pour lutter contre le chômage de longue durée à Bruxelles et en Wallonie

A l’instar de ce qu’il se fait en France, des expériences pilotes vont être menées à Bruxelles et en Wallonie, avec pour objectif de remettre sur le marché de l’emploi des chômeurs de longue date.

L’expérience des territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) prend ses origines en France en 2016. L’idée est d’identifier les besoins locaux non satisfaits et ce, par les acteurs locaux. Ceux-ci doivent prendre contact avec les chômeurs de longue durée résidant dans le périmètre de la zone expérimentale. La participation se fait sur base volontaire et les candidats sont engagés sur base de leur expérience, leur parcours et leur motivation sur des formations futures. Ces demandeurs d’emploi sont engagés au sein d’une structure appelée "Entreprise à but d’emploi" (EBE). Ces EBE organisent le recrutement des employés et la structuration du travail. Toutefois, les activités ont pour contrainte de ne pas concurrencer le secteur privé et des offres existantes des services publics.

Pour financer ces EBE, la France passe par l’activation de l’allocation de chômage et d’un droit de tirage. Ce droit de tirage représente des crédits potentiels dont chaque pays peut disposer auprès du Fonds Monétaire International (FMI). Ces aides publiques constituent 70% du coût de l’EBE. Les 30% restants sont issus des recettes liées à l’activité.

Par ces projets pilotes, la France a déjà créé 800 emplois via une dizaine de territoires pilotes.