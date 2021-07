Des pompiers de Bruxelles en renfort des équipes de secours de la province Luxembourg

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de la Région de Bruxelles-Capitale a envoyé jeudi après-midi huit pompiers pour renforcer les équipes de la zone de secours Luxembourg, région gravement touchée par les intempéries, a indiqué dans l’après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Il s’agit de cinq plongeurs, un officier, un sous-officier et un pompier issus des réservistes. Les pompiers bruxellois de garde ont en effet plusieurs dizaines d’interventions en attente. Le Siamu a également envoyé du matériel de plongée et d’escalade à la zone du Luxembourg.

Les pompiers bruxellois appelés pour beaucoup de vidanges

Plusieurs tunnels ont ainsi été fermés à Bruxelles, jeudi, car ils étaient sous eau en raison des fortes pluies, parmi lesquels le tunnel Stéphanie dans les deux sens de circulation, le tunnel Porte de Hal en direction de la Basilique, ainsi que le tunnel Vleurgat et le tunnel devant l’Otan dans les deux sens de circulation. Vers 16 heures 30 ce jeudi, les pompiers avaient près de 200 interventions en attente et avaient dû intervenir près de 120 fois. Les hommes du feu sont principalement sollicités pour des vidanges.

Une aide bienvenue en province de Luxembourg

La situation est cependant bien plus inquiétante dans la province de Luxembourg, où le gouverneur Olivier Schmitz a déclenché mercredi en début d’après-midi une phase provinciale de gestion de crise, en raison des intempéries qui ont frappé le nord-ouest de la province. Il préside la cellule de sécurité qui rassemble l’ensemble des services d’urgence et d’intervention. Les prévisions météorologiques sont particulièrement inquiétantes pour les bassins de l’Ourthe supérieure et l’Aisne (communes de La Roche-en-Ardenne, Rendeux, Hotton, Durbuy et Erezée).