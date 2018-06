Des plaintes au pénal contre les bourgmestres pour de meilleures pistes cyclables : "trop is te veel" estime Vincent De Wolf

Le collectif Vélo Dossier réclame l'aménagement de piste cyclables sécurisées à Bruxelles. Et pour accentuer la pression, il menace aujourd’hui de porter plainte au pénal contre les bourgmestres en cas d'accidents graves. Aujourd’hui, les bourgmestres réagissent.

A tout juste 4 mois des élections, le collectif Vélo Dossier brandit cette menace comme moyen de pression sur les élus locaux. " La politique en matière de sécurité pour les cyclistes, on y prête attention tous les jours " nous dit Marc-Jean Ghyssels, bourgmestre socialiste de Forest. " Donc ce n’est pas une menace en plus qui va me faire changer de ligne. Je comprends tout à fait la réaction et je comprends qu’on mette la pression, c’est bien normal. Mais je n’ai pas besoin de ça pour connaître l’implication de mes responsabilités dans ce genre de situation ".

"Nous ne sommes jamais que des êtres humains"

Vincent De Wolf, le bourgmestre MR d'Etterbeek, ne fuit pas non plus les siennes. Mais pour lui, cela va trop loin. " Vous savez Talleyrand disait, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc je crois que trop si te veel comme on dit en néerlandais. Oui, il faut assumer sa responsabilité, oui il faut être diligent, oui il faut appliquer le principe de précaution et de légitime confiance de l’usager. Mais il faut savoir raison garder. On n’est pas capable non plus dans les dix minutes, lorsqu’il y a un affaissement de voirie, de le signaler, de le réparer. Il faut que cela reste raisonnable. Nous ne sommes jamais que des êtres humains ".

Et c’est sans compter que certaines voiries, parmi les plus problématiques pour les cyclistes, relèvent de la compétence de la Région.

Cette question sera, en tous cas, abordée dans 15 jours lors de prochaine réunion de la conférence des bourgmestres de Bruxelles.