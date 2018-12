Des pharmacies équipées de distributeurs automatiques: une évolution encore très marginale

Ces derniers mois, voire ces dernières années, quelques pharmacies se sont équipées de distributeurs automatiques accessibles en permanence. Elles sont encore peu nombreuses. Les distributeurs permettent d'acheter des produits de parapharmacie de première nécessité, donc des produits en vente libre. Mais quelques-uns permettent aussi aux clients de retirer, en dehors des heures d'ouverture ou sans devoir faire la file, une commande passée plus tôt dans l'officine ou via internet.

L'APB, l'Association Pharmaceutique Belge, fédère les pharmaciens d'officine indépendants. Que pense-t-elle de cette évolution ? "Cela reste marginal.", répond Alain Chaspierre, le porte-parole de l'APB, "C'est développé dans le contexte de mettre à disposition de toute personne des produits qui ne relèvent pas, bien sûr, de médicaments ou de produits qui nécessitent un accompagnement, donc comme quelques produits de parapharmacie etc. Il y a une chose qui est essentielle: tout médicament même en dispensation libre comporte une part de risque et c'est ce qui justifie pleinement le rôle des pharmaciens."

Certains distributeurs permettent donc aussi de retirer des commandes passées préalablement, y compris pour des médicaments. Mais ce sont deux démarches différentes. "86% des Belges vont toujours chez le même pharmacien.", note Alain Chaspierre,"Il y a une relation de confiance qui existe et il se peut que certaines personnes demandent à leurs pharmaciens des médicaments qu'ils utilisent régulièrement ou un médicament pour lequel il y a eu un contact préalable avec une explication correcte, mais que la personne ne sait pas passer dans les heures d'ouverture de la pharmacie, donc certaines pharmacies, et je trouve que c'est une bonne idée, propose justement un service de guichet où la personne peut venir chercher son médicament. Donc, on distingue totalement les deux approches. Il y a une approche qui est plus, je vais dire, commerciale, qui est bien encadrée, je l'espère, encore aujourd'hui, mais qui reste anecdotique. Et il y a une approche qui est un service à la patientèle de la pharmacie et qui est sans doute une avancée positive."