Des pesticides dans les colliers anti-puces? Il faut bien lire la notice car ce n'est pas "inoffensif"

Ces produits ne sont pas inoffensifs. "On parle toujours d’insecticide, quel que soit le produit", avoue Carine Denuit, vétérinaire à Gosselies, mais il faut bien traiter d’une manière ou d’une autre son animal de compagnie... "Ce qui est important, c’est le strict respect de l’application : il faut bien mettre le produit sur la peau de l’animal et pas sur le poil, il faut ensuite le laisser diffuser et ne plus toucher l’animal le temps que ce soit tout à fait sec et qu’il n’y ait plus de contact en externe possible avec le produit."

Pour éliminer les puces, il existe maintenant des comprimés à donner à son chien ou à son chat. Une bonne solution pour Carine Denuit, car il n’y a pas de contact avec le produit. Par contre, cette vétérinaire déconseille le collier anti-puces "qui diffuse régulièrement de l’insecticide, c’est donc plus compliqué avec les enfants. Je n’utilise les colliers que dans des cas bien précis. Quand un animal doit partir à l’étranger par exemple. On a parfois besoin d’un système avec effet répulsif pour les moustiques."