Des personnes bannies du baptême carolo suite à "des comportements déplacés"

Suite aux accusations d’agression sexuelles dans des bars à Bruxelles, les cercles carolo ont décidé de se mettre en mode tolérance zéro ! Les baptêmes ont lieu ce soir à Charleroi pour le CECH, l’IPSMa et l’ISIH. Le comité de surveillance des baptêmes a décidé d’interdire l’accès à plusieurs personnes.

La raison ? Plusieurs témoignages anonymes de comportements déplacés, voire d’agression sexuelle "nous ne sommes pas policiers ni juges, ni avocats et n’avons pas la prétention de déterminer si le ou les témoignages reçus sont avérés ou non" peut-on lire dans un message qui nous est parvenu. "Inutile de vouloir en discuter avec nous pour l’instant. Vous comprendrez aisément qu’ayant reçu de tels témoignages, considérés comme réellement potentiellement crédibles, nous sommes forcés de prendre une décision pour le bien de tous et toutes. Décision irrévocable."

Les cercles préviennent : si les personnes bannies se présentent, " nous serons moins gentils."

Par ailleurs, les cercles ont également envoyé plusieurs avertissements "premier et dernier avertissement."

Un cercle a également décidé de "fossiliser", c’est-à-dire d'excommunier l’un de ses membres.

Les cercles tiennent à rappeler que les victimes peuvent s’adresser à eux: "N'ayez pas honte d’être une victime et n’hésitez pas à porter plainte. Gardez bien à l’esprit que nous, responsables des cercles carolos, pouvons prendre des mesures contre n’importe qui. Un vénérable ancien, votre parrain ou marraine, un co-bleu, un comitard, un bourreau ou un président. Aucune différence pour nous, rien ne restera impuni."