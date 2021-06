Des perquisitions ont mené au démantèlement de plusieurs cultures de cannabis dans le Borinage

Plusieurs perquisitions ont été menées en Belgique le mercredi 16 juin dernier par le Service Enquête et Recherche de la Zone de Police Mons-Quévy appuyé de la Police Fédérale et de plusieurs zones de Police Locales. Elles visaient des cultures de cannabis liées au milieu albanais. Ces perquisitions ont mené au démantèlement de quatre cultures à Bruxelles, Frameries, Jemappes et Dour.

1800 plants

Treize personnes ont été privées de liberté​ et onze mandats d’arrêt ​ont été délivrés. 1800 plants ont été découverts par les policiers ainsi qu’une somme de 33.000 euros et plus ou moins 700 grammes de cannabis. Une arme signalée volée a également été retrouvée. Des scellés ont été placés sur un entrepôt d’environ 120 m² contenant du matériel destiné à la culture. C’est la juge d’Instruction Lonfils du Parquet de Mons qui instruit l’affaire.