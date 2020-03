Des peines de trois et deux ans de prison pour une plantation de cannabis à Perwez

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Saber B. (Uccle) et Gaelle V. (Ixelles) à des peines identiques de trois ans d'emprisonnement et 12.000 euros d'amende, assorties d'un sursis pour ce qui excède vingt mois de prison. Leurs complices Soufiane H. (Ixelles), Yassin O. (Louvain) et Philippe R. (Forest) écopent chacun de deux ans d'emprisonnement avec un sursis pour la moitié, et d'une amende de 16.000 euros. Les cinq prévenus étaient poursuivis pour avoir installé une plantation de cannabis à Perwez, dans une maison où la police a aussi trouvé 2,5 kg d'héroïne.

Des riverains de cette maison louée à Gaëlle V. ont donné l'alerte en mars 2017, vu les odeurs de cannabis qui émanaient de l'habitation où la prévenue vivait avec un de ses enfants. Lors d'une perquisition sur place, les policiers ont trouvé 457 plants de cannabis, répartis dans pratiquement toutes les pièces de la maison. Ils ont également mis la main, dans les combles, sur 5 pains d'héroïne pour un total de 2,5 kg.

Gaelle V. a indiqué que son ancien compagnon, Saber B., lui avait demandé de conserver à Perwez cette drogue dure et d'en conditionner une petite partie. Les autres prévenus ne sont pas impliqué dans ce volet du dossier, mais dans l'installation de la plantation professionnelle de cannabis dont Gaelle V. était la "jardinière". Soufiane H. et Yassin O. y avaient investi 20.000 euros chacun. Philippe R., qui gérait en 2017 une jardinerie en région bruxelloise, apportait les conseils techniques et s'est rendu plusieurs fois sur place. Il avait déjà été condamné en France dans un dossier en rapport avec les stupéfiants.