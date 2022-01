Des peines de quatre à sept ans de prison pour des vols avec violence

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut a prononcé ce lundi des peines de quatre et cinq ans avec sursis, et de sept ans de prison ferme contre quatre hommes poursuivis pour un vol avec violence commis le 31 juillet 2020 à Saint-Ghislain et pour avoir commandité un autre vol avec violence commis le 9 janvier 2020 à Hornu.

L'homme qui a écopé de sept ans avait déjà été condamné dans la cadre du gros dossier Hakimi. Il avait écopé d'une peine de cinq ans, assortie d'un sursis qui dépasse la moitié de la peine. Il est actuellement détenu et doit comparaître prochainement devant la cour d'appel dans le cadre d'un dossier similaire.

De violentes agressions

Le 31 juillet 2020 vers 1h10 du matin, les malfrats ont braqué une famille. Ils sont repartis avec un butin de 12.000 euros. Cette violente agression a eu lieu dans le cadre d'une dette en matière de stupéfiants.

Le 9 janvier 2020, deux jeunes hommes braquaient une pizzeria à Hornu. Ils ont été condamnés par le tribunal, puis par la cour d'appel. Lors du procès, ils avaient évoqué des liens avec la bande de Farid Hakimi, qui a multiplié les attaques à main armée dans la région, sans donner les noms des commanditaires. C'est lors de la mise sur écoute des suspects que les policiers ont fait le lien.