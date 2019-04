Des pavés multicolores dans la rue des Fripiers à Mons: une oeuvre collective et citoyenne

L'association des commerçants a obtenu l'autorisation des autorités communales et la peinture a été fournie par un sponsor. Quant à la main d'œuvre et à l'agencement des couleurs, les commerçants les ont confiants à une équipe de bénévoles mais aussi aux passants qui ont envie de donner un petit coup de main. "Je n'avais pas prévu de peindre le piétonnier de Mons aujourd'hui" nous dit en souriant ce peintre occasionnel, "Même chez moi je ne peins pas! mais je trouve que c'est une très bonne idée"!

Au milieu des taches de couleurs, un petit dragon a été tracé. "Nous dessinerons aussi une marelle et un jeu d'échecs" annonce Françoise Charlier, créatrice du magasin d'art et d'artisanat, "Les sentiers de Charlye".

Comme Amsterdam et le Puy-en-Velay

Pas de plan prédéfini, chacun choisit ses associations de couleurs - © RTBF

Dans d'autres villes du monde, on trouve des rues aux pavés multicolores, notamment à Amsterdam ou en France, au Puy-en-Velay. Un moyen d'attirer les chalands et les curieux. Mais aussi un symbole de vie et de joie dans des centre-ville où les commerçants se battent pour survivre à côté des grandes enseignes et des centres commerciaux.

De la couleur contre la sinistrose, avec l'aide des citoyens, et sans budget extravagant, c'est ce que nous propose la palette multicolore de la petite rue montoise.