Des patates douces à Anderlecht : " on pourra peut-être se permettre de produire comme dans le nord de l'Espagne "

C'est sans doute les premières patates douces jamais cultivées à Bruxelles. A l'origine, ce tubercule provient des régions tropicales ou subtropicales. Aujourd'hui, avec l'évolution du climat, il pousse aussi chez nous. Et notamment à Anderlecht.

Gaël Loicq n'est pas peu fier. Sur à peine deux bandes de 30 mètres et pour son coup d'essai, il vient de produire un peu moins de 300 kilos de patates douces. " J’ai lu des fiches techniques de maraîchage sur le sujet qui rappelaient que cela se produit dans des régions chaudes, humides. Dans le midi de la France par exemple. Et donc je me suis dit : nous le chaud, on va l’avoir, l’humidité, je ne sais pas trop. Finalement, en arrosant trois fois sur l’année, avec un système de bâches, ça a bien donné ".

Habituellement, les poivrons poussent jusque fin septembre - © rtbf Poivrons et aubergines toujours à la fête Il n'y a pas que les patates douces qui profitent de cette chaleur et de ces températures plus que clémentes en ce début d'automne. Les aubergines et les poivrons sont encore à la fête. " Tu vois ici, je compte encore treize poivrons sur un plant alors qu’on est fin octobre ".

Pour les maraîchers c'est une aubaine, ils ont gagné 3 semaines/un mois sur la longueur mais également plusieurs semaines en début de production. " Si dans les années à venir, le climat continue comme ça, il faudra réfléchir à évoluer. On pourra peut-être se permettre de produire comme dans le nord ou le milieu de l’Espagne ".

Une des parcelles cultivée par Gaël Loicq à Anderlecht - © RTBF Revers de la médaille Mais le revers de la médaille de cette chaleur et cette sécheresse, ce sont les parasites. Et bien sûr le manque d'eau qu'il faut compenser sans cesse. " Dans le maraichage, il y a toujours un plus, un moins. Maintenant on peut faire de la patate douce, mais on foire d’autres trucs. J’ai planté 900 plants de brocolis et de chou romanesco. Tout est parti à la poubelle. Donc il va falloir un peu étudier ces changements pour trouver des solutions ".