La mise en action d’un réseau qui ne se connaît pas

Des particuliers s'unissent pour la production de visières pour le secteur médical - © Tous droits réservés

Ces deux nouveaux amis qui ne se sont jamais vus lancent rapidement une page Facebook : COVID 19 – Visières impression 3D BELGIQUE. Le but ? Sensibiliser rapidement tous les détenteurs d’imprimantes 3D à mettre à disposition leur temps et leur matériel pour fournir au personnel qui en a besoin des visières, ces surmasques en plexiglas qui protègent les yeux, le visage des soignants de ce fameux effet aérosol, les projections involontaires dans l’air du virus par des personnes potentiellement porteuses.

La sauce prend à une vitesse vertigineuse. De nombreux détenteurs d’une imprimante 3D se joignent à la page Facebook et proposent leur service. Les machines marchent à plein régime. Les bricoleurs informaticiens échangent trucs et astuces sur la page Facebook pour optimiser l’efficacité de leur machine et produire plus et plus vite. En quelques jours plus de 1000 visières ont été produites par des particuliers, chez eux,