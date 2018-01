Des panneaux photovoltaïques sur l'eau: une première en Belgique

C'est une alternative peu connue mais qui se développe. L’entreprise Hesbaye Frost, située à Geer en province de Liège a installé un hectare et demi de panneaux photovoltaïques sur l'eau. Il s’agit de simples panneaux montés sur des flotteurs. "C’est un radeau fixe qui se trouve au milieu de notre lagune qui a été orienté et maintenu en position par des amarres " explique André Leclerq, responsable des investissements et de l’énergie chez Hesbaye Frost

La société spécialisée dans la production de légumes surgelés est très énergivore. Elle cherchait donc à investir dans les énergies renouvelables. Les 3120 nouveaux panneaux photovoltaïques permettent d’assurer 2,5% de sa consommation annuelle en électricité. C’est peu, mais c’est mieux que si elle les avait posés sur un toit ou au sol.

"Sur l’eau, le panneau photovoltaïque chauffe moins et offre un rendement 15 à 20% plus élevé " souligne Damien Ernst, professeur d’électromécanique à l’université de Liège. Autre avantage : les panneaux refroidissent la température de l’eau ce qui empêche la prolifération d’algues et de bactéries. Une bonne chose si le bassin s’avère être rempli d’eau potable.

La puissance d'un demi réacteur nucléaire

Ce n’est pas l’objectif de Hesbaye Frost, mais si elle le voulait, l’entreprise pourrait alimenter annuellement 280 ménages en électricité avec ses panneaux photovoltaïques. C’est ce qu’a mis au point la chine récemment. Pour Damien Ernst, "il y a des kilomètres carrés de lacs chez nous et en les couvrant, nous pourrions espérer générer une quantité d’énergie plus ou moins égale à celle d’un ou d’un demi réacteur nucléaire."

L'idée n'est pas neuve, mais il y a quelques années encore, le coût des panneaux photovoltaïques était un frein. Aujourd'hui il a largement diminué. Réaliser des fermes solaires flottantes est donc envisageable.