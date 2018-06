Des panneaux intelligents pour éviter les bouchons à Namur

Vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué à l'entrée de Namur sur une bande à une seule voie en vous disant: "si j'avais su, je n'aurais pas pris cette sortie d'autoroute?" A partir de septembre 2019, cette situation devrait faire partie du passé grâce à des panneaux qui indiquent en temps réel par où il vaut mieux entrer dans la ville. Un peu comme il en existe déjà à Bruxelles. Pour cela, la ville s'équipe d'un véritable arsenal pour collecter les données: 17 caméras de surveillance, 32 caméras de reconnaissance de plaque pour calculer le temps de parcours, 27 capteurs de parking... La ville promet que ces données seront collectées uniquement pour améliorer la mobilité.

Avant même d'entrer dans Namur, un premier panneau vous indiquera quelle sortie emprunter... pour éviter de se retrouver coincé dans les bouchons. Ensuite, vous recevrez des informations sur les parkings aussi sur des panneaux. "On aura une information du type: tous les parkings du centre sont saturés. Privilégiez le parking relais Saint-Nicolas. Il y a un bus dans 5 minutes pour le centre ville ou bien 12 Libiavélos disponibles ", explique Bérénice Ruyssen, responsable du transport intelligent à la Ville de Namur.

La ville veut inciter les automobilistes à se garer aux parking relais. Si malgré tout, vous vous embarquez vers le centre, d'autres panneaux vous indiquent s'il vaut mieux tourner à gauche ou à droite... un peu comme le font les applications mobiles de navigation. Mais alors à quoi ça sert de mettre trois millions d'euros dans un tel projet? "D'abord, pas besoin de regarder son téléphone en conduisant, fait remarquer Patricia Grandchamps, échevine de la mobilité. Ensuite, ces données seront disponibles à tout en chacun en open data. Bien entendu, elles sont anonymes et protégées par le respect de la vie privée. Et donc, elles pourront être utilisées par les grandes applications que l'on connaît mais aussi tous ceux qui veulent créer de nouvelles applications: des start-ups, des jeunes, des étudiants."

La Ville de Namur, elle, concentre ses moyens sur les panneaux ainsi que sur un site internet à consulter avant de prendre la route.

60 nouveaux arrêts de bus

Et pour promouvoir les autres moyens de transports, la Ville investit dans 60 nouveaux écrans aux arrêts de bus. Ils indiqueronnt en temps réel dans combien de temps votre bus arrive. Les arrêts de bus de Namur mais aussi certains arrêts stratégiques de Jambes, Salzinnes, Erpent, Bouge, Beez, Belgrade, Saint-Servais et Champion en seront équipés. "L'information sera également disponible en ligne, informe Patricia Grandchamps. On peut alors faire le meilleur choix en fonction de sa situation: bus? vélo? auto?"

6 capteurs de qualité de l'air

Vous l'aurez compris, l'idée est de dégorger la ville aux heures de pointe grâce notamment aux alternatives telles que le bus ou le vélo... qui sont aussi plus vert et devraient améliorer la qualité de l'air. Pour la mesurer, la ville va mettre en place six capteurs. Cette information sera également disponible sur les panneaux et sur le site web. "Cela permettra au Collège de prendre des mesures concrètes en cas de problème de smog. Par exemple, réduire la vitesse sur les voies pénétrantes", note Patricia Grandchamps, échevine de la mobilité.