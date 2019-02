Des oeuvres d'art made in Belgium victimes de plagiat chinois?

Peintre et sculpteur établi à Kluisbergen, Christian Silvain dénonce un plagiat à grande échelle. Il serait l'oeuvre de Ye Yongqing, un artiste chinois bien coté sur le marché de l'art. "Il est en train de faire fortune!", affirme le Belge, dégoûté. Il refuse toutefois d'engager des poursuites judiciaires à l'autre bout du monde.

Tout commence par un simple fax, envoyé de Bonn en Allemagne. "Des amis me disent qu'ils ont vu mes oeuvres, exposées là-bas. Et qu'il ne s'agissait pas des meilleures!" L'artiste wallon vient de découvrir le pot aux roses. Il recevra par la suite d'autres appels, de galeristes notamment, se plaignant de la qualité des toiles livrées. Ces oeuvres ne sont pas les siennes. Mais elles intègrent les symboles habituels de Christian Silvain. "L'oiseau, le nid, la cage, la croix rouge, l'avion...tout y est! Sauf mon nom, sinon on parlerait de faux!" L'artiste belge se renseigne sur l'auteur des plagiats (présumés). "Il est très connu en Chine, il a le statut de star nationale et vend beaucoup à l'étranger, pour des montants astronomiques". Il nous cite une toile (de lui) vendue 6000 euros, qui (une fois plagiée) aurait atteint 100 fois plus, dans une grande salle de ventes!