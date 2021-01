Des nouveautés au Musée du Carnaval et du Masque de Binche pour vivre le carnaval autrement !

Dès ce samedi 16 janvier, le Musée international du Carnaval et du Masque propose une série de surprises et de nouveautés afin que chacun puisse vivre le Carnaval autrement malgré ce contexte particulier. De quoi en partie consoler les amoureux du folklore privés de festivités cette année.

"Nous avons 3 nouveautés pour les visiteurs, détaille Clémence Mathieu, la directrice du Musée du Carnaval et du Masque. 3 casques virtuels vous plongent pendant de longues minutes au cœur du rondeau des gilles le Mardi gras. 3 casques pour 3 temps : la formation de ce rondeau, puis la dislocation et enfin la réception dans l’hôtel de ville. En fin de visite, un petit film, intimiste permet de suivre tout au long d’un Mardi gras les gilles et tous les acteurs du carnaval qui les accompagnent. Mais avant tout cela, c’est une ligne du temps en réalité augmentée qui est proposée."

Amandine Lison est la photographe qui a créé cette ligne du temps interactive : "vous scannez un QR code fixé sur le mur et puis en baladant votre téléphone devant chacune des 15 photos fixées au mur, vous allez vivre une année de folklore à Binche. Des premières réunions de cagnotte jusqu’au Mardi gras en passant par l’essayage des costumes, les soumonces et les trouilles de nouilles. Au total 30 minutes de petites capsules qui vous plongent dans l’intimité d’une année carnavalesque".

L’installation de ces innovations virtuelles dans le centre d’interprétation du musée était prévue de longue date. "Mais évidemment, elles tombent à pic pour donner un peu de baume au cœur à tous les amoureux de notre folklore qui sont évidemment frustrés par l’annulation des festivités. C’est pourquoi nous en profitons aussi pour proposer des week-ends thématiques jusqu’au 19 février pour permettre aux familles, aux amoureux et aux nostalgiques de notre beau folklore de le vivre et de le ressentir à travers le Musée, conclut Clémence Mathieu".

Tous les détails du programme du musée et de ces week-ends sur le site du musée : www.museedumasque.be