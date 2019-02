Des Nomades à Namur: il y a dix mille ans, un campement, sous le parking du Grognon

Des outils en silex. Des morceaux de bois. Des ossements, également. Depuis lundi, les archéologues s'en donnent à cœur joie sous la dalle du -1. Nous sommes dans le futur parking du Grognon, à Namur. Et les experts du passé ont un mois - avant que le chantier ne reprenne à cet endroit - pour récolter un maximum d'objets. Ceux-ci seront examinés et livreront davantage de secrets après analyse, mais les premières fouilles ont déjà révélé la nature du site découvert: il s'agit selon l'Agence wallonne du Patrimoine d'un ancien campement nomade.

Ensuite, parce qu'à cet endroit, "on a une conservation parfaite des matières organiques. C'est rarissime, même au-delà de nos frontières. Le lieu de fouilles est situé 2,5 mètres sous le niveau actuel de la Sambre et de la Meuse. Ce niveau préhistorique a été gorgé d'eau. Les pièces se sont retrouvées dans un milieu anaérobie, soit sans oxygène. Voilà ce qui a permis de conserver les matières organiques dans d'aussi bonnes conditions."

Une mâchoire de chien

Les restes retrouvés laissent penser qu'un groupe de chasseurs-cueilleurs s'est installé durant quelque temps (des jours ? des semaines ?) en bordure des deux fleuves et s'est livré à différentes activités. "On a eu un tailleur de silex. On a eu une personne qui a débité des quartiers de viande. On a des ossements qui portent des traces de découpe. On a même eu un chien." Une mâchoire de chien a en effet été découverte en ce début de semaine. "C'est un élément extrêmement rare pour le Mésolithique. On sait que le chien a été domestiqué à cette période-là, peut-être un peu avant".