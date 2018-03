Des Nivellois "s'enragent" et "s'engagent" dans la démocratie locale

L'opération "Enragez-vous, Engagez-vous et puis Votons" se poursuit, dans les 27 communes du Brabant wallon.

Cette semaine, elle passait par Nivelles. Objectif de l'initiative: susciter la participation citoyenne à la vie communale et renforcer l'implication des citoyens dans la démocratie locale, à quelques mois des élections communales.

Concrètement, les citoyens étaient invités à s'exprimer sur ce qui va bien, mais aussi sur ce qu'il faudrait améliorer à Nivelles. Des rencontres ont d'abord eu lieu à la gare, au marché et dans d'autres lieux de l'entité. Les remarques et les idées des citoyens ont ensuite été couchées sur papier et soumises au vote d'autres Nivellois, ce jeudi... en l'occurrence, des apprentis de l'association "Lire et Ecrire" (projet d'alphabétisation).

Des participants motivés

Selon Patrick Monjoie, directeur du Centre régional d'intégration du Brabant wallon, la motivation et l'implication de la population étaient très encourageantes. "Certaines thématiques, comme la culture, la mobilité, le logement, l'aménagement du territoire et les préoccupations sociales" ont particulièrement suscité l'intérêt des membres de l'asbl Lire et Ecrire. Un public pourtant peu habitué à ce type de débat et d'exercice de démocratie locale. "Cette démarche est très intéressante", nous dit un participant. "C'est l'occasion de donner notre avis et d'interpeller le monde politique. Encore faut-il qu'il puisse nous dire en toute sincérité ce qui est réalisable ou non. Ce qui est de leur compétence ou non. Le politique ne doit pas nous faire miroiter de fausses promesses".



Rappelons que les idées prioritaires seront soumises aux candidats, avant les élections communales. Certaines seront peut-être reprises dans les programmes politiques. Enragez-vous se poursuit, par étapes, dans chacune des 27 communes du Brabant wallon, jusqu'en juin prochain. Infos: www.enragezvous.be